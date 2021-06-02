Европейские индексы выросли - 01-06-21
МОСКВА, 2 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.95% и составил 15567.36 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.66% и составил 6489.40 пункта, британский FTSE вырос на 0.82% и составил 7080.46 пункта, а российский RTSI вырос на 1.04% и составил 1614.21 пункта.
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