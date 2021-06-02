Газета “Айастани Анрапетутюн”: Суверенитет Армении - не предмет торговли

“Работа рабочей группы, созданной с целью разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций региона под председательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России, на данный момент приостановлена. Об этом вчера в Парламенте в беседе с журналистами заявил и. о. вице-премьера Армении Мгер Григорян, отметив, что эти работы будут эффективными и дадут результаты лишь в том случае, если общая ситуация будет как минимум стабильной. По его мнению, в этой ситуации на этой площадке конструктивная работа невозможна, контакты были прерваны, в частности, после пограничных инцидентов.

В этом же контексте, в Азербайджане активно происходят и другие процессы, при непосредственном участии и вовлечении Турции. 30 мая в Азербайджане находился министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Карайсмаилоглу. Он заявил, что Турция “Поделится накопленным опытом и знаниями в вопросе восстановления Карабаха. И в этом направлении мы будет работать вместе с Азербайджаном. Мы делаем все возможное, чтобы связать Турцию и Азербайджан качественными, удобными и безопасными способами”, - заявил он”.

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