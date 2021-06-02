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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Баку провоцирует не только Ереван, но и Москву

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Баку провоцирует не только Ереван, но и Москву

“Не отказываясь от своего коварного поведения, Азербайджан пытается прикрыть свои провокационные действия ложными обвинениями в адрес Армении. Нарушив несколько участков государственной границы Республики Армения от Бердзора до Сотка, Азербайджан пытается обвинить в аналогичном Армянские Вооруженные силы. Основной подтекст последних событий заключается в том, что Азербайджан провоцирует не только Армению, но и Россию. Баку прекрасно понимает, что любое посягательство на суверенные территории Армении является прямым вызовом не только для Армении, но и для 102-й российской военной базы, дислоцированной здесь”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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