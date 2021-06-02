Газета “Айастани Анрапетутюн”: На ААЭС нет отклонений от графика, ни от суточных, ни от почасовых

“15 мая этого года, в 00:25, был остановлен 2-й энергоблок ААЭС. Атомная станция остановилась на ежегодный плановый превентивный ремонт продолжительностью в 141 день, что обусловлено беспрецедентно большим объемом работ заключительного этапа программы продления срока эксплуатации 2-го энергоблока ААЭС. Прошло более 15 дней. Что было сделано за этот период, идет ли работа по графику, есть ли поставки, какова ситуация в связи с контролем эпидемии? По этим и другим вопросам газета “Айастани Анрапетутюн” попросила разъяснений у первого заместителя генерального директора ЗАО “Армянская атомная электростанция”, директора ААЭС Мовсеса Варданяна.

“С 15 мая по 2 октября, когда запланирован запуск энергоблока, у нас составлены соответствующие графики, суточные, а кое-где даже почасовые. Работа ведется в три смены, работа идет по плану, у нас нет задержек, и нет отклонений”, - заверил Мовсес Варданян.

Что касается поставок - для загрузки в этом году партия ядерного топлива будет доставлена в ближайшее время”.

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