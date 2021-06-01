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Артак Бегларян назначен государственным министром Республики Арцах

Артак Бегларян назначен государственным министром Республики Арцах

Указом президента Республики Арцах Араика Арутюняна Артак Бегларян назначен государственным министром. Об этом сообщает корреспондент Арменпресс

До этого Бегларян занимал должность руководителя администрации президента Арцаха.


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