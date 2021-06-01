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Сборная Армении по футболу сыграла вничью с вице-чемпионом мира

Сборная Армении по футболу сыграла вничью с вице-чемпионом мира

Сборная Армении по футболу провела товарищеский матч с вице-чемпионом мира Хорватией. Как сообщает Арменпресс, матч состоялся на стадионе «Городской» Великой Горицы.

Автором первого гола на 23-й минуте после углового стал Иван Перишич. На 72-й минуте член сборной Армении Вбеймар Ангуло сравнял счет. Итак, игра завершилась вничью.

В следующем товарищеском матче сборная Армении встретится со Швецией. Следующий матч состоится 5 июня и начнется в 22:45 по ереванскому времени.


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