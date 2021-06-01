Сборная Армении по футболу сыграла вничью с вице-чемпионом мира
21:54, 1 Июнь, 2021
Сборная Армении по футболу провела товарищеский матч с вице-чемпионом мира Хорватией. Как сообщает Арменпресс, матч состоялся на стадионе «Городской» Великой Горицы.
Автором первого гола на 23-й минуте после углового стал Иван Перишич. На 72-й минуте член сборной Армении Вбеймар Ангуло сравнял счет. Итак, игра завершилась вничью.
В следующем товарищеском матче сборная Армении встретится со Швецией. Следующий матч состоится 5 июня и начнется в 22:45 по ереванскому времени.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен