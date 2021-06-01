В октябре мэр Парижа посетит Ереван: состоялась встреча Никола Пашиняна и Анн Идальго

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в мэрии Парижа встретился с мэром Анн Идальго.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, мэр Парижа приветствовала визит Никола Пашиняна во Францию и отметила: “Господин премьер-министр, мы всегда рядом с Арменией и продолжим поддерживать тесные контакты. В этой сложной для Армении ситуации мы заняли четкую позицию. Будьте уверены: мы не оставим Армению и армянский народ в одиночестве”.

Никол Пашинян отметил, что с теплотой вспоминает их первую встречу, заметив, что то, о чем были достигнуты договоренности на предыдущей встрече, было реализовано. Исполняющий обязанности премьер-министра особо подчеркнул открытие в Париже центра “Тумо”.

“Госпожа мэр, мы будем ждать Вас в Ереване в октябре текущего года, и во время этого визита мы обсудим наши дальнейшие шаги. Хочу поблагодарить Вас за то, что Вы выступили с инициативой назвать в честь Армении площадь в Париже. Это очень важная инициатива, которая нас согревает. Надеюсь, что сотрудничество между нашими столицами будет углубляться, особенно в сферах образования, инфраструктуры и туризма”, - сказал Никол Пашинян, выразив уверенность, что Армения при поддержке своих друзей преодолеет ситуацию и народ вернет свой оптимизм.

Говоря о сложившейся в Армении после войны ситуации, мэр Парижа отметила, что Франция и впредь будет чуткой по отношению к Армении. “

”, - сказала Анн Идальго.