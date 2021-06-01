Вагаршак Арутюнян посетил пограничное управление ФСБ России в Армении

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 1 июня посетил пограничное управление ФСБ России в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в сопровождении начальника Пограничного управления генерал-лейтенанта Романа Голубицкого Вагаршак Арутюнян осмотрел музей пограничной службы Российской Федерации.

В ходе визита исполняющий обязанности министра обороны Республики Армения и начальник пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Армения обсудили вопросы, связанные с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, а также разминированием некоторых участков границы.