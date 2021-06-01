Находящийся с рабочим визитом во Франции исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян встретился с председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, г-н Ларше приветствовал визит делегации во главе с Николом Пашиняном и поздравил его с днем рождения. Председатель Сената подчеркнул важность визита исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения во Французскую Республику, что дает возможность еще раз обсудить вопросы двусторонней повестки дня и шаги по противодействию процессам, разворачивающимся вокруг Армении. Жерар Ларше отметил, что Сенат предпринимает шаги в этом направлении, а также подчеркнул важность активизации деятельности Минской группы ОБСЕ по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

“Мы подняли вопрос об удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных перед председателем Европарламента, в результате чего Европарламент принял резолюцию, что является позитивным шагом. Мы не удовлетворены этим, наши шаги будут носить продолжительный характер”, - сказал г-н Ларше, подчеркнув, что недавние наступательные действия Азербайджана вызывают озабоченность по поводу территориальной целостности Армении.

Никол Пашинян еще раз поблагодарил авторов резолюции о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха и всех, кто поддержал принятие этого документа. “В сложной ситуации этот документ имел важное значение. Народ Карабаха увидел, что он не одинок в этой тяжелой борьбе. Мы надеемся, что Франция продолжит играть важную роль в проходящих в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ процессах, а Минская группа будет более активна в урегулировании нагорно-карабахского конфликта”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что он обсудил этот вопрос также с президентом Макроном.

Исполняющий обязанности премьер-министра представил шаги, предпринятые для урегулирования сложившейся на армяно-азербайджанской границе ситуации, а также коснулся развития событий в регионе Южного Кавказа.