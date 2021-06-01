8 футболистов покинули футбольный клуб «Пюник».

Как сообщает Арменпресс, эти футболисты - Евгений Будник (окончание контракта), Герман Пеньков (окончание контракта), Роберт Дарбинян (окончание контракта), Валерий Болденков (по обоюдной договоренности), Джлиус Дэвид Уфуома (окончание контракта), Норайр Казарян (по обоюдной договоренности), Гор Малакян (окончание контракта), Мухаммад Юсуф Ладан (окончание контракта).

ФК «Пюник» благодарит футболистов за профессионализм и желает им успехов в дальнейшей карьере.