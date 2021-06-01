Никол Пашинян в Париже воздал дань уважения памяти Шарля Азнавура

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян возложил цветы к недавно установленному бюсту всемирно известного шансонье Шарля Азнавура в Париже, отдав дань его памяти.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, церемония открытия бюста состоялась 22 мая, в день 97-летия Азнавура, на площади Одеон в Латинском квартале Парижа. В одном из зданий в этой части города жили пережившие Геноцид армян и нашедшие во Франции приют Азнавуряны.

Автором бюста является армянский скульптор Алис Меликян.