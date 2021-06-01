Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июнь

Возобновлены авиарейсы Варшава-Ереван-Варшава

Возобновлены авиарейсы Варшава-Ереван-Варшава

«Польские авиалинии LOT» с 1 июня возобновили рейсы Варшава-Ереван-Варшава.

Как сообщили Арменпресс в ЗАО “Международные аэропорты «Армения»”, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: каждый понедельник, вторник, четверг и субботу. В будущем планируется увеличить частоту полетов.

«Для получения более подробной информации о наличии авиабилетов, их приобретении обращайтесь в авиакомпанию», - говорится в сообщении.


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