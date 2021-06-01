В Президентской резиденции принимали в гостях детей из ряда приграничных общин, Арцаха и Гюмри

По случаю Дня защиты прав детей в президентской резиденции принимали в гостях детей из ряда приграничных общин Сюника, Тавуша, Гегаркуника, воспитанников гюмрийского центра «Шале», а также детей из семей насильственно выселенных жителей Гадрутского и Кашатахского районов Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, до приезда в президентскую резиденцию для детей по инициативе аппарата президента Республики в одном из столичных кинотеатров был организован просмотр армянского мультфильма «Олимпикос». Вторую половину дня дети провели в президентской резиденции. Для юных гостей были организованы игры, викторины, дети занимались лепкой из глины, рисованием и даже проводили научные опыты, а затем посмотрели интерактивное представление.

С малышами, их учителями и родителями встретился также президент Республики Армен Саркисян. Президент побеседовал с гостями, поинтересовался умениями детей, осмотрел их работы, расспросил о впечатлениях проведённого дня.

«Я очень рад сегодня видеть вас здесь, - сказал президент Республики поздравляя маленьких гостей. –Вижу много знакомых лиц, с которыми я встречался в Гюмри, Сюнике, Гегаркунике, Тавуше. Вы – самое дорогое, самое ценное богатство не только для ваших бабушек, дедушек, отцов и матерей, но и для всей страны и всего народа. Вы самые искренние и честные граждане Армении. Хочу дать вам совет – оставайтесь такими всю вашу жизнь, будьте честными и искренними. Вы вырастете и в вашей жизни всё будет: работа, успехи. Однако никогда не теряйте самого ценного, чем вы сегодня обладаете – это ваши искренность и честность».

Президент отметил, что каждый раз встречи с детьми придают ему новую энергию и импульс, выразив надежду что дети тоже уедут из Президентской резиденции с положительными эмоциями и впечатлениями. Он пожелал детям быть такими же, как герой просмотренного ими мультфильма, армянский царь и Олимпийский чемпион Вараздат - честными, сильными и любить Родину.