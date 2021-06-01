Азиатские индексы - 01-06-21
ТОКИО, 1 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.16% и составил 28814.34 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.17% и составил 1926.18 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.26% и составил 3624.71 пункта, а HANG SENG вырос на 1.08% и составил 29468.00 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 17:51 В Израиле отменили почти все коронавирусные ограничения
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-06-21
- 17:36 Азиатские индексы - 01-06-21
- 17:23 Ведутся круглосуточные работы по возвращению пленных: замдиректора СНБ
- 17:21 В Китае выявили случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3
- 17:03 В Минобороны Швейцарии не исключили закрытия неба для полетов во время саммита РФ и США
- 16:58 Конверс Банк спонсирует фестиваль «С песней и любовью»
- 16:36 Центр “Маат” обратился к военным преступлениям, совершенным Азербайджаном
- 16:34 Азербайджанские силы должны выйти с территории суверенной Армении: Эммануэль Макрон
- 16:33 ХАМАС призвал палестинцев к "дню гнева"
- 16:22 Погашена новая марка “Детская филателия. Армянские мультфильмы”
- 16:18 На западе Японии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса
- 16:04 Театр Ванадзора отметил детской праздник играми, конкурсами и показом мультфильма
- 15:54 Ucom запустила предложение “Здравствуй, лето” и представила детский журнал «U!hoo»
- 15:52 Пашинян ожидает, что Эммануэль Макрон осенью посетит Армению
- 15:45 В Армении множество программ, вовлеченность Франции в которые для нас чрезвычайно важна: Пашинян
- 15:43 Стартует программа “Молодой посол диаспоры"
- 15:32 Папа Франциск завершил "марафон" против COVID-19
- 15:30 Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации
- 15:18 В Париже началась встреча Пашинян-Макрон
- 15:01 В Национальном собрании Франции разрабатывается резолюция о возвращении армянских военнопленных
- 14:53 В результате сотрудничества МЧС и ОМС решен вопрос сигнальных рожков оповещения: Андраник Пилоян
- 14:44 Вторая Берлинская конференция по Ливии состоится 23 июня
- 14:38 Расходы полиции в прошлом году сократились на 2 млрд драмов
- 14:08 Армения планирует к концу 2025 года удвоить объем инвестиций в экономику Казахстана
16:35, 29.05.2021
Просмотрели 2429 раз Пашинян детально представил полученное им наследие в переговорах по нагорно- карабахскому конфликту
11:53, 29.05.2021
Просмотрели 1363 раз Сборная Азербайджана по самбо отстранена с чемпионата Европы за неспортивное поведение
20:30, 26.05.2021
Просмотрели 1285 раз Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Армении: политические консультации между МИД
21:29, 28.05.2021
Просмотрели 1252 раз США представили Турции альтернативу по теме С-400
13:03, 25.05.2021
Просмотрели 1188 раз Дорога Арташат-Мегри, инвестиционные программы, новые рейсы: министр Ирана представляет новые проекты