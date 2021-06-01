Азиатские индексы - 01-06-21

ТОКИО, 1 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.16% и составил 28814.34 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.17% и составил 1926.18 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.26% и составил 3624.71 пункта, а HANG SENG вырос на 1.08% и составил 29468.00 пункта.