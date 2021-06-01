Ведутся круглосуточные работы по возвращению пленных: замдиректора СНБ

Пограничная ситуация не изменилась, ведутся переговоры относительно того, чтобы представители вооруженных сил Азербайджана вернулись на свои позиции. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заместитель директора Службы национальной безопасности Арам Акопян в беседе с журналистами в Национальном Собрании.

На вопрос, какие шаги предпринимаются для возвращения пленных, Акопян отметил: «Работы по их возвращению ведутся круглосуточно». Речь идет как о 6 недавно взятых в плен военнослужащих, так и прежних пленных.

На вопрос, что будет дальше, он сказал, что вопрос будет решен путем переговоров. «В результате переговоров мы должны попытаться вернуть наших пленных. Переговоры практически остановлены, но они работают по связи», - сказал он, не уточнив, о ком речь.