В Китае выявили случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3

Случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 выявили в китайской провинции Цзянсу, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.

Заболевшим оказался 41-летний мужчина, проживающий в провинции Цзянсу, 23 апреля у него поднялась температура и начали проявляться другие симптомы, 28 апреля из-за ухудшения состояния больной был госпитализирован в местную больницу. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний 28 мая провел полногеномное секвенирование образцов, взятых у пациента из Цзянсу, результат оказался положительным на вирус H10N3.

В сообщении говорится, что полный анализ генома вируса показал, что он имеет птичье происхождение и у него нет возможности "эффективно" заражать людей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Лица, находившиеся с больным в тесном контакте, были помещены под медицинское наблюдение, никаких аномалий у них выявлено не было. В настоящее время состояние больного оценивается как стабильное, и в целом он может быть выписан из больницы.

Отмечается, что случаев заражения H10N3 от человека к человеку в мире ранее зарегистрировано не было, а среди птиц этот вирус считается низкопатогенным. По мнению экспертов, это "случайная передача вируса от птицы к человеку", а "риск масштабного распространения крайне низок". Специалисты рекомендовали избегать контактов с птицами, умершими от болезни, а также по возможности избегать контактов с живой птицей, обращать внимание на гигиену пищи и принимать меры защиты.