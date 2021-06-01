В Минобороны Швейцарии не исключили закрытия неба для полетов во время саммита РФ и США

Швейцария рассматривает вопрос о возможном закрытии воздушного пространства над Женевой во время проведения в этом городе 16 июня саммита России и США, однако окончательное решение на этот счет пока не принято. Об этом заявила во вторник ТАСС официальный представитель федерального департамента (министерства) обороны, защиты населения и спорта Мирей Флери.

Отвечая на вопрос о том, предполагается ли закрытие неба для полетов во время саммита, она сказала: "Возможно, будет предпринято закрытие и наблюдение за воздушным пространством. Однако на настоящий момент решение об этом еще окончательно не принято". Флери подчеркнула, что "подготовка [к саммиту] идет",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как ожидается, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит с июля 2018 года, когда президент РФ встречался в Хельсинки с занимавшим тогда высший государственный пост в США Дональдом Трампом.