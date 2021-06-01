Конверс Банк спонсирует фестиваль «С песней и любовью»

В Арцахе проходит фестиваль «С песней и любовью» в рамках программы «Тыл - Культура, граница - центр». Фестиваль проводится в Арцахе и Сюнике с участием музыкальных коллективов из Степанакерта, Мартуни, Гадрута, Сисиана, Гориса, Капана, Каджарана, Мегри, Агарака, Хндзореска, Шинухайра.

«Граница устойчива прежде всего своими жителями. Основная цель проекта «Тыл - Культура, граница - центр»- расширить возможности и воодушевить детей, живущих в приграничных районах. Это долг каждого из нас. Каждый из них должен быть уверен, что у них прочный тыл, и что мы вместе с ними». С другой стороны, это прекрасная возможность для детей, живущих в приграничных сообществах быть услышанными, еще раз рассказать о них»- сказал художественный руководитель хора «Маленькие певцы Армении» Тигран Экекян.

Детская филармония «Маленькие певцы Армении» реализует Проект в сотрудничестве с Министерством образования, науки, культуры и спорта. Конверс Банк осуществляет финансовую поддержку проекта.

«Роль и значение ответственного бизнеса значительна в культуре, науке, образовании, рекламе и развитии. Чем выше интерес бизнеса к культурным инициативам, тем шире возможность добиться успеха в этой сфере, реализовать интересные долгосрочные проекты, которые удовлетворят «культурный голод» и сформируют культурные ценности. Я надеюсь, что сотрудничество с Конверс Банком будет продолжительной также и в этой области», - сказал Маэстро Экекян.

Сегодня, в Международный день защиты детей, состоится заключительный концерт Арцахского фестиваля, в котором примут участие около 170 детей. Следующий концерт в рамках фестиваля состоится 3 июня в Капане.

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