Правящее в секторе Газа движение ХАМАС призвало палестинцев провести "день гнева" против оккупации на Западном берегу реки Иордан, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление движения.

В "День гнева" на палестинских территориях проводятся массовые митинги и протесты против проводимой Израилем политики.

"Нападения поселенцев на наши города и деревни на Западном берегу, а также нападение на мечеть Аль-Акса наш народ встретит еще большим сопротивлением и конфронтацией", – говорится в заявлении ХАМАС.

Информагентство отмечает, что призыв ХАМАС прозвучал на фоне продолжающихся при посредничестве Египта переговоров между Израилем и ХАМАС об условиях долгосрочного прекращения огня,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Конфликт между Израилем и сектором Газа обострился 10 мая. По данным израильских военных, с тех пор со стороны сектора Газа было выпущено более 4 тысяч ракет. В ответ были нанесены сотни ударов по объектам ХАМАС. В результате обстрелов погибли более десяти граждан Израиля, более 50 получили серьезные ранения. В Палестине сообщают о более чем 200 погибших.

Обострению ситуации на границе предшествовали столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме. Беспорядки вспыхнули в ночь на 8 мая, их причиной стало, в частности, выселение арабских семей из квартала Шейх Джаррах.

Двадцатого мая Израиль принял инициативу Египта как государства-посредника по двустороннему прекращению огня.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем по обмену пленными.