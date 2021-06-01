Центр “Маат” обратился к военным преступлениям, совершенным Азербайджаном

Отдел международного гуманитарного права египетского Центра мира, развития и прав человека “Маат” опубликовал экспертное исследование «Защита гражданского населения в военных операциях (Карабахская война как предмет исследования)». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет Египта АРФ Дашнакцутюн.

Авторы известных принципов и норм международного гуманитарного права, особенно Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения и последней конвенции 1977 г․ в свете протоколов 2020 года выявили все проявления военных преступлений, совершенных Азербайджаном во время 44-дневной войны. В частности бомбардировки гражданских поселений, больниц, медицинских учреждений, участие террористических групп, использование запрещенного оружия, бесчеловечное обращение с военнослужащими и гражданскими лицами, с военнопленными и с другими задержанными. Целенаправленные бомбардировки религиозных памятников, жизненно важных объектов инфраструктуры, журналистских миссий, умышленные убийства мирных жителей и т. д.

Особенно были представлены права уязвимых групп во время военных действий: женщин, детей, пожилых, пленных и международные обязательства по отношению к ним.

По словам авторов, азербайджанские зверства и военные преступления, жертвами которых стали 41 гражданское лицо, а военные действия привели к выселению 110 000 гражданских лиц и к потере десятков тысяч человек своих мест постоянного проживания, полностью умещаются в рамки военных действий, предусмотренных уставом Международного военного трибунала Нюрнберга 1945 года.

Исследование завершается профессиональной консультацией.

С полным текстом на английском и арабском языках можно ознакомиться по следующей ссылке.