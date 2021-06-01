Погашена новая марка “Детская филателия. Армянские мультфильмы”

1-го июня 2021 года была погашена и выпущена в обращение почтовая марка “Детская филателия. Армянские мультфильмы”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в ЗАО “Айпост”.

Марку погасили руководитель отдела почты Министерства высокотехнологичной промышленности Цовинар Галстян, основатель анимационной студии “Мультарт+” Артур Микаелян, председатель Ассоциации филателистов Армении Овик Мусаелян и руководитель отдела филателии ЗАО “Айпост” Шушан Алексанян.

На почтовой марке с номиналом в 70 драмов изображены эпизоды из армянского мультфильма «Бездельница Хури» (режиссер и автор сценария Артур Микаелян), снятого в 2016 году на основе одноименной сказки армянского писателя Ованнеса Туманяна.

Дата выпуска: 01 июня 2021г.

Дизайн: Давида Довлатяна

Типография: Cartor, Франция

Размеры: 50,0 х 30,0 мм

В одном блоке 10 марок

Тираж: 30 000