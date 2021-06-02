Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Республики Армения Тигран Авинян выступил со статьей «Стратегия искусственного интеллекта для Армении», в которой упомянул важность искусственного интеллекта в 21 веке, перспективы искусственного интеллекта в Армении, необходимость развития. стратегия. «Арменпресс» представляет статью Тиграна Авиняна.

Важность искусственного интеллекта в 21-м веке

Искусственный интеллект (ИИ) - одна из самых мощных технологий 21 века и одна из главных движущих сил Четвертой промышленной революции. Согласно одному из определений, искусственный интеллект (ИИ) - это компьютерная система, способная выполнять задачи, обычно требующие человеческого интеллекта и возможностей. ИИ уже трансформирует мировые политические и экономические структуры и вскоре полностью изменит образ жизни людей.

Эта технология проникла практически во все сферы человеческой деятельности: от здравоохранения до военного дела. Например, с помощью инструмента ИИ была зафиксирована 90% точность диагностики рака груди. А армии развитых стран уже вплотную подошли к созданию автономных «роботов-убийц» (killer robots).

ИИ сегодня имеет ключевое стратегическое значение и может стать одним из локомотивов экономического развития, поскольку может резко повысить производительность и эффективность труда. По данным авторитетного «PwC», к 2030 году мировой ВВП благодаря использованию ИИ увеличится на 15,7 трлн долларов.

В ближайшем будущем миллионы рабочих мест, которые не требуют сложных навыков и творческих подходов, будут закрыты в результате автоматизации и нового распределения ролей человека и машин, с другой стороны, будут созданы миллионы новых рабочих мест. По одной из оценок Всемирного экономического форума, до конца 2022 года под влиянием ИИ будет закрыто 75 миллионов рабочих мест, а 133 миллиона будут созданы.

Учитывая стратегическую важность ИИ, развитые и даже развивающиеся страны начали гонку за доминирование в сфере, стремясь посредством крупномасштабных инвестиций и целевой политики вооружить своих граждан, промышленность и учреждения навыками, знаниями и инструментами, необходимыми для эпохи ИИ.

В научных и экспертных кругах формируется консенсус, согласно которому страны, которые быстро сориентируются и за счет перспективных инвестиций сделают все возможное для развития ИИ, будут в авангарде формирующегося мирового порядка.

Хотя Соединенные Штаты все еще являются лидером в сфере ИИ, Китай рассчитывает к 2030 году стать центром фундаментальных и прикладных исследований и технологий искусственного интеллекта в мире. В то же время относительно небольшие страны, в том числе Южная Корея, Сингапур, Ирландия, Финляндия и Израиль, также добились значительных успехов. Например, по состоянию на 2018 год Израиль немного отставал от Китая, занимающего второе место по количеству ИИ-стартапов (362 против 383), а Ирландия является лидером по количеству специалистов в области ИИ на душу населения в Европейском союзе. В долгосрочной перспективе Армения также может войти в число стран-лидеров. Но для этого необходимо как можно скорее стимулировать развитие отрасли.

Перспективы искусственного интеллекта в Армении

Учитывая множество вариантов использования ИИ, он может стать для Армении как инструментом экономического развития и технологического прогресса, так и возможностью получить решающее преимущество в военной сфере. Армения имеет значительный потенциал для того, чтобы стать одним из центров фундаментальных исследований в области искусственного интеллекта (создание новых алгоритмов с использованием сложных математических методов).

По сути, фундаментальные исследования ИИ не требуют очень больших вложений: в основном требуется стабильная интернет-связь, а в некоторых случаях - суперкомпьютеры (например, для проведения более сложного обучения нейронной сети). Кроме того, у нас есть значительное наследие, сложившиеся традиции и сравнительное преимущество перед странами Восточной Европы в области математики и естественных наук.

К сожалению, сильная естественнонаучная база Армении пока широко не используется для развития ИИ. Хотя в последние годы в ряде университетов были запущены программы бакалавриата и/или магистратуры в области образования в сфере искусственного интеллекта, а также были созданы программы неформального образования, обучение ИИ все еще находится в зачаточном состоянии. Кроме того, в Армении нет программ докторантуры и постдокторантуры, что приводит к «утечке умов» или научной недоразвитости молодых людей, которые хотят развивать свои профессиональные знания, вследствие чего область развивается медленно.

Армения также должна уделять большое внимание развитию инженерии ИИ, то есть применению алгоритмов, полученных в результате фундаментальных исследований, для решения различных проблем человеческой деятельности. Для применения алгоритма и его адаптации к конкретной проблеме потребуются данные реальных людей. Здесь уже большое значение будет иметь сбор данных государством, оцифровка, создание баз данных, а также обеспечение их доступности.

Необходимость разработки стратегии искусственного интеллекта

Национальные стратегии ИИ и исходящие из нее планы действий представляют собой рамки для координации и руководства деятельностью бенефициаров сферы, проведения общей политики. После опубликования Канадой в марте 2017 года Стратегии развития ИИ, более 40 стран уже разработали аналогичные документы для продвижения перспективных научных и прикладных исследований в этой области.

Приоритетной задачей в плане развития ИИ в Армении сегодня является разработка национальной стратегии развития. При этом, говоря о стратегии, необходимо представлять себе не шаблонный документ, а консенсусное видение развития сферы и конкретные меры по его достижению при активном участии государства, частного сектора и научно-исследовательского широкого круга.

Стратегия и план действий, среди прочих мер, могут предлагать:

Внедрить программы докторантуры и постдокторантуры, расширить роль ИИ в университетах и предоставляющих образование в области ИКТ центрах;

Используя имеющийся в диаспоре огромный человеческий и социальный капитал, в сотрудничестве с ведущими в этой области международными организациями создать исследовательские лаборатории;

Организовать иммиграцию в Армению высококвалифицированных специалистов области на особых условиях;

Избрав модель партнерства между государственным и частным секторами, создать специальный венчурный фонд, который будет осуществлять инвестиции в перспективные стартапы в секторе ИИ;

Обеспечить сбор, оцифровку и доступность генерируемых в стране данных, осуществить скоординированную и единую политику различных государственных органов, создать необходимую для этого процесса инфраструктуру.

Думаю, что благодаря эффективному сотрудничеству между государственным и частным секторами и научным сообществом, а также целенаправленной работе, Армения сможет войти в группу стран-лидеров в области искусственного интеллекта, что станет прочной опорой для технологического скачка в 21 веке и достижения статуса от развивающейся до развитой страны.