Ucom запустила предложение “Здравствуй, лето” и представила детский журнал «U!hoo»

По случаю Международного дня защиты детей Ucom запустила новое предложение «Здравствуй, лето». В рамках предложения «Здравствуй, лето» по 30 июня включительно детские умные телефон-часы uKid можно будет приобрести всего за 19 900 драмов вместо прежних 24 900 драмов. Воспользовавшись данным специальным предложением, детские умные часы можно будет купить по предоплате в 4900 драмов вместо прежних 6900 драмов, а затем 12 месяцев подряд за умные часы uKid нужно будет ежемесячно выплачивать всего 1250 драмов вместо прежних 1500 драмов. Детские умные телефон-часы uKid работают со специальным тарифным планом uKid. При подключении к этому тарифному плану всего за 2000 драмов в месяц ребенок будет получать 5000 минут в месяц на звонки внутри мобильной сети Ucom, 1 ГБ мобильного интернета и безлимитные SMS-сообщения для отправки внутри мобильной сети Ucom.

Напомним, что благодаря умным часам uKid родители всегда будут знать о местонахождении своих детей, смогут устанавливать для них зоны безопасности, а специальная кнопка SOS позволит ребенку позвонить родителю в экстренной ситуации. При этом сюрпризы от Ucom к 1 июня не ограничиваются. Совместно с журналом «Ереван» компания Ucom создала детское интерактивное издание «U!hoo», предназначенное для детей от 7 до 12 лет. На каждой странице «U!hoo» можно найти познавательные материалы для чтения, изучения, запоминания и творчества. «К примеру, на странице о замках, дети не только увидят, как их нарисовать или изготовить из самых простых подручных материалов, но и ознакомятся с картой замков, когда-либо построенных на территории Армении.

На странице о космосе самые внимательные читатели найдут Tesla Roadster Илона Маска, самые маленькие раскрасят части рисунка, оставленные незакрашенными специально для них, а самые умные познакомятся с героями нового армянского комикса, очутившимися из современной инженерной лаборатории в 8 веке до нашей эры в результате каких-то приключений»,- отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян. Добавим, что 1 июня дети, посетившие региональные и столичные центры обслуживания абонентов Ucom, получили свои экземпляры иллюстрированного журнала «U!hoo».