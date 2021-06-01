Пашинян ожидает, что Эммануэль Макрон осенью посетит Армению

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пригласил президента Франции Эммануэль Макрона посетить Армению осенью этого года. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сказал об этом после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

«Хочу подчеркнуть, что президент Франции давно планировал визит в Армению, который в прошлом году не состоялся из-за пандемии. Я надеюсь, что вместе мы преодолеем и кризис пандемии и другие кризисы. Мы с нетерпением ждем встречи в Ереване, осенью, господин президент», - сказал Пашинян.