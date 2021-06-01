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Пашинян ожидает, что Эммануэль Макрон осенью посетит Армению

Пашинян ожидает, что Эммануэль Макрон осенью посетит Армению

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пригласил президента Франции Эммануэль Макрона посетить Армению осенью этого года. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сказал об этом после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. 

«Хочу подчеркнуть, что президент Франции давно планировал визит в Армению, который в прошлом году не состоялся из-за пандемии. Я надеюсь, что вместе мы преодолеем и кризис пандемии и другие кризисы. Мы с нетерпением ждем встречи в Ереване, осенью, господин президент», - сказал Пашинян.


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