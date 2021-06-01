В Армении множество программ, вовлеченность Франции в которые для нас чрезвычайно важна: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подчеркивает, что между Арменией и Францией особые отношения. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сказал об этом в Париже во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Можно с большой долей вероятности сказать, что в этот период армянский народ, Республика Армения, всегда чувствовали поддержку Франции и личную поддержку президента Макрона. Я хотел бы подчеркнуть, что президент Макрон говорит на языке правды с первого дня кризиса в нашем регионе, и этот голос был услышан во всем мире. Для нас это очень важно. Хочу подчеркнуть, что президент Франции Макрон продолжает эту приверженность, это чрезвычайно важно с точки зрения выхода из кризисной ситуации в нашем регионе», - сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении.

Пашинян подчеркнул важную роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. По его словам, деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ чрезвычайно важна в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, в урегулировании региональных кризисов, установлении прочного мира и стабильности. «Я очень рад, что после окончания войны сопредседатели сделали три заявления, которые, по сути, показывают их готовность взаимодействовать друг с другом и возобновить переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - подчеркнул и .о. премьер-министра.

Никол Пашинян поблагодарил Францию за гуманитарную помощь, оказанную в этот период. «Мы подчеркиваем значение экономического участия Франции. В Армении есть много проектов - инфраструктурных, энергетических, экономических, - в которых для нас очень важно участие Франции. Французское правительство и лично президент Макрон также заинтересованы в участии в этих программах», - добавил он.

Пашинян подчеркнул, что устремления Франции к сохранению культурного наследия в регионе, особенно в Нагорном Карабахе считает очень важным фактором. «Во всех этих сферах мы высоко ценим участие Франции. Армения, армянский народ, заинтересованы в расширении этого участия, особенно с учетом того, что Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ несет ответственность за обеспечение безопасности, мира и долговременной стабильности в нашем регионе. И я рад, что этот интерес сохраняется», - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.