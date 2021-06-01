Стартует программа “Молодой посол диаспоры"

Аппарат Главного уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения при поддержке фонда памяти «Джинишян» с 26 сентября по 9 октября 2021 года реализует программу «Молодой посол диаспоры».

Программа будет организована впервые и направлена на поддержку молодых армян диаспоры, вовлеченных в процесс укрепления отношений Армения-Диаспора, которые работают над активизацией общественной жизни, защитой интересов Армении, и на создание динамичной сети армянской молодежи диаспоры, где будет расширенное представительство молодых армян из различных общин мира.

Программа носит теоретический и практический характер, включая визиты и встречи.

По окончании двухнедельного тренинга в Армении молодые люди примут участие в Молодежном форуме, в ходе которого они совместно разработают документ о молодежной политике, чтобы создать стабильную основу для сотрудничества между общинами Диаспоры и родиной.

Программа рассчитана на один год. Участники пробудут в Армении две недели. Остальной период времени предназначен для проведения в странах их проживания таких мероприятий, как издание медиа- контентов об Армении в местных и международных СМИ, проведение общинных собраний, с ознакомлением процедурой репатриации, программ Офиса и т. д.

В программе могут принять участие молодые армяне в возрасте от 22 до 35 лет, которые проживают в диаспоре не менее 5 лет, являются активными и представительными членами армянских общин, владеют армянским языком, хотят способствовать продвижению интересов Армении, а также укреплению отношений Армения-Диаспора, имеют опыт создания медиа-контента (желательно).

Заявки будут приниматься с 1 по 25 июня до 00:00 (по ереванскому времени).

Чтобы подробнее ознакомиться с программой и заполнить заявку пройдите по ссылке - http://diaspora.gov.am/ru/programs/19/Diaspora-Youth-Ambassador.