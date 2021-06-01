В Париже началась встреча Пашинян-Макрон

ПАРИЖ, 1 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. В Елисейский дворец прибыла делегация во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, находящимся во Франции с рабочим визитом. Как сообщает корреспондент «Арменпресс» из Парижа, исполняющего обязанности премьер-министра приветствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

После торжественной фотосессии лидеры двух стран выступят с заявлением на встрече со СМИ. Затем планируется рабочий обед от имени президента Франции. Последние события на армяно-азербайджанской границе, в числе других вопросов, станут одной из тем для обсуждения между лидерами двух стран.

После Елисейского дворца исполняющий обязанности премьер-министра РА отправится в Сенат. Перед встречей с Председателем Сената Никол Пашинян возложит цветы к открытому недавно в Париже бюсту всемирно известного шансонье Шарля Азнавура в память о великом музыканте. После встречи с председателем Сената Никол Пашинян будет принят в мэрии Парижа. Там он встретится с мэром Анн Идальго. Повестка дня Парижа исчерпается встречей с армянской общиной.