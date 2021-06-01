В Национальном собрании Франции разрабатывается резолюция о возвращении армянских военнопленных

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в ходе своего визита во Францию встретился со спикером Национального собрания Ришаром Ферраном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Председатель НС приветствовал визит Никола Пашиняна в Париж, поздравил его с Днем рождения и пожелал успехов в его дальнейших начинаниях. «Господин премьер-министр, Армения - дружественная для Франции страна. Мы придаем большое значение постоянному развитию и расширению двусторонних отношений. В сложный для Армении период мы были в постоянном контакте с нашими армянскими коллегами, наши депутаты были на стороне Армении. Своими шагами мы продолжим способствовать преодолению вызовов, стоящих перед армянским народом», - сказал Ричард Ферран.

Никол Пашинян поблагодарил за теплый прием и отметил, что Армения во все тяжелые времена чувствовала поддержку дружественной Франции, в том числе и депутатов Сената и Национального собрания. «Речь идет не только о политиках, всего месяц назад в Армении проводился опрос. На вопрос, какую страну вы считаете другом Армении, большинство респондентов ответило - Францию. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы Франция имела большее присутствие в Армении», - сказал Никол Пашинян, отметив расширение присутствия французского бизнеса и инвесторов в Армении. Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что экономическая составляющая двусторонних отношений должна стать более весомой.

Никол Пашинян коснулся ситуации в Армении, создавшейся после Арцахской войны, отметив, что главной проблемой является ситуация с безопасностью вокруг страны. Исполняющий обязанности премьер-министра представил обстоятельства инцидентов на армяно-азербайджанской границе и подчеркнул дружественное отношение Франции. «Франция выразила свою четкую, недвусмысленную и не вводящую в заблуждение позицию», - сказал Никол Пашинян, отметив, что Армения в сотрудничестве с международными партнерами пытается урегулировать пограничную ситуацию дипломатическим путем.

Касаясь урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Никол Пашинян подчеркнул активную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом процессе. Исполняющий обязанности премьер-министра также подчеркнул необходимость признания независимости Нагорного Карабаха со стороны французского Сената, а также важность решений, принятых для обеспечения возвращения армянских военнопленных.

Рихард Ферран добавил, что они уделяют пристальное внимание процессам, происходящим на Южном Кавказе. «Франция на стороне Армении, передайте, пожалуйста, наше послание армянскому народу. Мы сделаем все возможное для установления стабильности и процветания в Армении. Вы всегда полагались на нас. Вы можете положиться на нас сейчас и в будущем», - сказал он.

Французская сторона еще раз подчеркнула вопрос защиты территориальной целостности Армении, необходимость обеспечения скорейшего возвращения военнопленных, содержащихся в Азербайджане, сохранения армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе и участие ЮНЕСКО в этом вопросе. «Мы надеемся, что после предстоящих выборов Армения восстановит свое единство и будет двигаться к будущему», - сказал г-н Ферран.

Сообщается, что в Национальном собрании Франции сейчас разрабатывается новая резолюция о возвращении армянских военнопленных, а также готовится визит парламентской группы дружбы Армения-Франция в нашу страну.

На встрече собеседники обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа, предстоящие в Армении выборы, реализацию демократических реформ в нашей стране и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.