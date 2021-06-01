В результате сотрудничества МЧС и ОМС решен вопрос сигнальных рожков оповещения: Андраник Пилоян

В МЧС Армении каждую неделю поступают данные о подготовке бомбоубежищ, вопрос большого количества сигнальных рожков оповещения решен в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании сообщил и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян.

«В связи с убежищами МЧС, в основном проводит работы по обучению и оповещению. В Ереване, в регионах, в зданиях вывешены инструкции, куда следует идти жителям, и где им следует укрыться», - сказал Пилоян.

Относительно условий зданий, МЧС взаимодействует с органами местного самоуправления. «Во время войны мы ежедневно получали данные о подготовке убежищ от органов местного самоуправления, теперь же еженедельно они суммируются, проделанная работа представляется нам», - сказал и. о. министра.

«Что же касается готовности населения, то на всей территории республики планируются и уже проводятся занятия, связанные с оповещением населения, с эвакуацией. В результате совместной с ОМС работы мы решили и вопрос большого количества сигнальных рожков оповещения, чтобы суметь своевременно проинформировать население», - сказал Пилоян.