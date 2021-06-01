Вторая Берлинская конференция по Ливии состоится 23 июня

Вторая Берлинская конференция по Ливии состоится в Берлине 23 июня; на нее приглашены представители переходного правительства. Об этом сообщила во вторник журналистам представитель МИД ФРГ.

"Министр иностранных дел Хайко Маас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пригласили страны и организации, участвующие в Берлинском процессе, на вторую Берлинскую конференцию по Ливии в МИД ФРГ 23 июня. В конференции впервые примут участие также представители ливийского переходного правительства", - заявили в ведомстве.

Как отмечается, планируется рассмотреть аспекты стабилизации ситуации в Ливии, обсудить последующие шаги урегулирования, подготовку к национальным выборам, намеченным на 24 декабря, вывод иностранных наемников из страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.