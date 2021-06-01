Расходы полиции в прошлом году сократились на 2 млрд драмов

Текущие расходы Полиции Армении в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились на 2 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании парламентских комиссий при представлении годового отчета Полиции “Об исполнении государственного бюджета” сказал замначальника Полиции Армении Ара Фиданян.

“Уточненный программный показатель бюджета за отчетный год составил 65 млрд драмов против 68,7 млрд драмов 2019 года, то есть на 3,7 млрд драмов или на 5,4% меньше. В соответствии с этим, текущие расходы сократились на 2 млрд драмов или на 3%, в основном, в связи с прекращением государственной охраны охраняемых объектов в рамках процесса реорганизации ППС и осуществлением их охраны частными охранными организациями”, - сказал Фиданян.

Капитальные расходы, в связи с сокращением общих ассигнований полиции, сократились на 1,7 млрд драмов. Израсходовано 63,8 млрд драмов, что обеспечило 98,2% исполнения. Доля текущих расходов составила 63,4 млрд драмов, 99,4% от общей суммы. 76,7% текущих расходов в размере 48,5 млрд драмов являются средствами оплаты. Среднемесячная заработная плата сотрудников полиции (с учетом премий) за отчетный год составила 281 000 драмов.