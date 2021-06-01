Расходы госбюджета выросли на 16,3%: по оценке ЦБ, макроэкономическая стабильность обеспечена

Благодаря эффективному сопоставлению налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики в 2020 году в Армении удалось обеспечить макроэкономическую стабильность.

Как передает «Арменпресс», об этом сказал председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян, представляя заключения ЦБ по годовому отчету “Об исполнении государственного бюджета”.

“Экономический кризис, вызванный пандемией, оказал свое негативное влияние и на налоговые доходы. В 2020 году налоговые доходы по сравнению с предыдущим годом снизились на 5,4%, однако показатель, предусмотренный пересмотренной программой налоговых доходов, был обеспечен”, - отметил Мартын Галстян.

Снижение налоговых доходов обусловлено и фундаментальными изменениями по линии налога на прибыль во втором квартале года.

“В 2020 году расходы госбюджета по сравнению с предыдущим годом выросли на 16,3%, в основном из-за роста расходов на социальные пособия, связанные с эпидемией и с военным положением, других расходов, грантов, нефинансовых активов, а также расходов по линии пенсий”, - сказал Галстян.

Финансирование антикризисных мероприятий было осуществлено правительством с привлечением значительных объемов средств, довольно превышающих прогнозируемые объемы государственного долга. Дефицит госбюджета вырос до 5,4% ВВП.

“Благодаря эффективному сопоставлению налогово-бюджетной и денежно-кредитной расширяющей политики 2020 года удалось обеспечить макроэкономическую стабильность, что является чрезвычайно важным достижением, учитывая вызовы года и масштабы их влияния. В то же время налогово-бюджетная политика, как и во всем мире, быстро реагируя на решение социально-экономических проблем, возникших вследствие эпидемии, была осуществлена путем значительного увеличения долга, отклонившись от среднесрочных и долгосрочных программ”, - сказал Галстян.

ЦБ частичное и полное осуществление мер содействия считает проблематичным. ЦБ ключевыми факторами считает четкое закрепление стабильности среднесрочного долга посредством последовательного осуществления налогово-бюджетных регулирований в ближайшие годы, а также укрепление основ стабильного развития экономики.