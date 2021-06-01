Фонд здоровья детей начал свою деятельность

Фонд здоровья детей Армении начал свою деятельность. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал директор-основатель фонда Армен Мартиросян.

«Настало время сделать эту деятельность более профессиональной и скоординированной, провести институциональные реформы. С этой целью вместе с группой индивидуальных инициаторов мы создали Фонд здоровья детей Армении, который начнет свою деятельность с 1 июня, в Международный день защиты детей. Мы стремимся сделать этот фонд платформой обеспечения права детей на здоровье, мы считаем, что каждый ребенок в нашем обществе должен иметь возможность быть здоровым.

Многие из вас знают, что уже несколько лет я мечтаю об учреждении такого фонда, регулярно говорю об этом, и это стало возможным сейчас, когда страна столкнулась с множеством проблем. В настоящее время потребность в создании такого фонда встала острее», - написал Армен Мартиросян. Он сообщил, что председателем Совета попечителей избран Артак Бегларян, другие члены совета также являются ведущими специалистами своей сферы.

“Итак, Фонд здоровья детей Армении будет помогать детям с детской онкологией и с болезнями крови, с хроническими проблемами дыхания, с нарушениями иммунной системы, детям, которым необходима трансплантация почки и печени и с другими опасными для жизни болезнями”, - заключил Армен Мартиросян.

Со всеми подробностями деятельности фонда можно ознакомиться, посетив официальный сайт фонда: www.hfc.am