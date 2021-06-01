В рамках мероприятий парламентских выборов в прокуратуре Армении задействована горячая линия

Для предоставления информации о возможных избирательных правонарушениях в ходе внеочередных выборов в Национальное собрание Республики Армения, предстоящих 20 июня 2021г., обеспечением с этой целью прямого сообщения с общественностью, а также оперативного реагирования на экстренные вопросы относительно избирательных правонарушений со стороны субъектов, вовлеченных в избирательный процесс, в Генпрокуратуре задействована горячая линия с номером телефона (010) 511-999. Об этом «Арменпресс» сообщили в Генпрокуратуре Армении.

Горячая линия будет действовать до 20 июня включительно, в рабочие дни с 09:00 до 20:00, а в день голосования - в круглосуточном режиме.

“Призываем граждан Армении, а также всех вовлеченных в избирательный процесс кругов при наличии определенных, предметных данных об избирательных правонарушениях передавать сведение о них в Генеральную прокуратуру Армении посредством запущенной горячей линии.

Защита прав лиц, предоставляющих информацию, гарантируется.

Напомним, что согласно приказу генерального прокурора Армении Артура Давтяна в Генпрокуратуре Армении создана рабочая группа для регистрации и учета сообщений, обсуждения сообщений и повышения эффективности прокурорского контроля над публикациями о возможных избирательных правонарушениях в ходе подготовки и проведения внеочередных выборов в Национальное Собрание, назначенных на 20 июня 2021 года”, - говорится в сообщении генпрокуратуры.