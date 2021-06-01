Президент и премьер-министр РФ поздравили Никола Пашиняна с Днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

В послании президента РФ Владимира Путина говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич!

По случаю Вашего дня рождения примите самые теплые поздравления.

Отношения между Россией и Арменией развиваются довольно успешно. Уверен, что совместными усилиями мы по возможности укрепим и двусторонние союзнические отношения во благо наших дружественных народов, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Южнокавказском регионе.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!”.

В послании премьер-министра РФ Михаила Мишустина говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич!

От имени правительства РФ и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!

Хотел бы особо отметить Ваш личный значительный вклад в укрепление российско-армянских дружественных, партнерских и союзнических отношений. Торгово-экономическое, научно-техническое, культурное и гуманитарное сотрудничество между нашими странами динамично развивается, в различных сферах успешно реализуются крупные совместные проекты.

Уверен, что активная работа между правительствами будет способствовать дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества. Создаст благоприятные условия для углубления интеграции в рамках сотрудничества Евразийского экономического союза и Независимых Государств. Это полностью соответствует интересам Российской Федерации и Республики Армения.

От всего сердца желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности”.