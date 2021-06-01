Армения и Россия совместными усилиями будут способствовать решению экологических проблем региона

В ходе рабочего визита в Санкт-Петербург в рамках 9-го Международного Невского экологического конгресса и. о. министра окружающей среды Романос Петросян провел двустороннюю рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства окружающей среды Армении, во встрече приняли участие советник генерального консула Армении в Санкт-Петербурге В. Саркисян, помощник и. о. министра А. Папян, руководитель Росгидромета И. Шумаков, руководитель Рослесхоза И. Советников, начальник Управления международного сотрудничества и по изменению климата Министерства природных ресурсов и экологии РФ И. П. Кушч и помощник министра природных ресурсов и экологии РФ Нуридин Инамов.

Приветствуя российских коллег, и. о. министра Романос Петросян выразил надежду, что эта встреча станет новым стимулом для двустороннего сотрудничества и поможет решить конкретные проблемы в сфере охраны природы, способствуя экономному использованию природных ресурсов и положительно влияя на решение экологических проблем в регионе.

Политика управления в сфере охраны природы в Республике Армения направлена на комплексную защиту, улучшение, восстановление окружающей среды и природных ресурсов и их рациональное использование с соблюдением принципа социальной справедливости и баланса экономической эффективности.

Стороны высоко оценили сотрудничество между Министерством окружающей среды Республики Армения и Министерством природных ресурсов и экологии РФ и в этом контексте обсудили вопросы, касающиеся новой двусторонней программы.

И. о. министра выразил благодарность за совместную программу, направленную на развитие технических и институциональных возможностей ГНКО “Центр гидрометеорологии и мониторинга” Министерства окружающей среды. При содействии российской стороны модернизировано 40% метеорологических станций. Правительство Армении рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества, ожидая содействия со стороны Российской Федерации в реализации второй фазы программы.

Была затронута и сфера управления лесами. И. о. министра представил российским коллегам инициативу “10 миллионов деревьев”, в рамках которой реализуются амбициозные программы по расширению лесных массивов Армении. В рамках инициативы было направлено соответствующее письмо в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с расчетом на помощь в предоставлении саженцев.

Министерство окружающей среды работает над проектом совместного с российской стороной меморандума. Пользуясь случаем, в контексте активизации сотрудничества между двумя сторонами и совместно реализуемых программ, и. о. министра пригласил своего российского коллегу в Армению, в ходе визита будет подписан взаимный меморандум.

Романос Петросян сообщил, что в рамках программ по выводу из обращения трудно перерабатываемых отходов, установленных меморандумом, в Армении начался процесс поэтапного запрета на использование одноразовых пластиковых пакетов и контейнеров.

Романос Петросян и Александр Козлов обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития армяно-российского сотрудничества в экологической сфере.

В конце встречи исполняющий обязанности министра Романос Петросян подарил министру природных ресурсов и экологии РФ памятную серебряную монету с изображением Кавказского леопарда и экземпляр Красной книги Республики Армения.