В США умер журналист-международник Мэлор Стуруа
В США в возрасте 93 лет умер журналист-международник, мастер политического памфлета Мэлор Стуруа. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС во вторник сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Сегодня на 94-м году жизни скончался Мэлор Стуруа - один из гигантов советской журналистики и публицистики", - сказал собеседник агентства.
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