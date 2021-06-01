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В США умер журналист-международник Мэлор Стуруа

В США умер журналист-международник Мэлор Стуруа

В США в возрасте 93 лет умер журналист-международник, мастер политического памфлета Мэлор Стуруа. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС во вторник сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Сегодня на 94-м году жизни скончался Мэлор Стуруа - один из гигантов советской журналистики и публицистики", - сказал собеседник агентства.


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