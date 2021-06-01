“Лео” - обладатель Кубка Армении Лиги футзала

В Техническом центре ФФА Футбольной академии состоялся финал Кубка Армении Лиги футзала.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В финале боролись чемпион Высшей лиги Армении по футзалу “Лео” и вице-чемпион “Арарат-Армения”.

В довольно напряженной и интересной борьбе “Лео” со счетом 3:2 смог одержать победу. Второй год подряд он становится обладателем Кубка.