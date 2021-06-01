Индия зафиксировала самое низкое суточное число заболевших COVID-19 с начала апреля

Индия зарегистрировала за минувшие сутки 127 510 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 28 175 044. Как сообщило во вторник индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на официальном сайте, число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 2 795 и достигло 331 895, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число новых инфицированных за 24 часа стало самым низким с 8 апреля, когда Минздрав сообщил о 126 789 заболевших. Индия демонстрирует в последние две недели устойчивое снижение суточного числа инфицированных. С 22 апреля по 17 мая число инфицированных в Индии превышало 300 тыс. в сутки, кроме того, в мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был отмечен 7 мая - 414 188 заразившихся. Но с 18 мая началось постепенное понижение этого показателя.

Количество умерших от инфекции за минувшие сутки снизилось до менее 3 тыс. впервые с 26 апреля, когда Минздрав сообщал о 2 771 умершем от последствий заражения COVID-19. В мае число смертей за 24 часа 12 раз превышало в стране 4 тыс.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место - по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии).

По данным Минздрава, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вакцинировались 2 780 058 человек, общее число сделанных прививок достигло 216 046 638.