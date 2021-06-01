По состоянию на 11:00 1 июня в Армении подтверждено 108 новых случаев COVID-19, 221 заболевших вылечились, есть 7 летальных исходов. За последние сутки проведено 3 280 тестов. Всего проведено 1 087 240 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 222 778 случаев COVID-19, 213 429 из которых вылечились, есть 4 445 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 822 пациентов.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.