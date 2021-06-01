РФ продлевает ограничение полетов в Турцию и восстанавливает рейсы в Лондон
Россия продлила до 21 июня ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах, сообщили в оперштабе по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
При этом регулярное авиасообщение между Россией и Великобритание
С 10 июня возобновится авиасообщение между Россией и Австрией, Венг
Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и запретила туроператорам продавать туда путевки из-за всплеска заболеваемости COVID-19. На взаимной основе было сохранено два рейса в неделю по направлению Москва-Стамбул и Стамбул-Москва. Также исключение было сделано для "вывозных" рейсов на территорию России для граждан РФ и направлений для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую.
Авиасообщение с Танзанией было также приостановлено с 15 апреля по 1 июня текущего года.
С Великобританией Россия приостановила авиасообщение с 22 декабря 2020 года из-за распространения "британского" штамма коронавируса в этой стране. Сначала авиасообщение прекращалось до 12 января 2021 года, затем ограничения неоднократно продлевались. В последний раз решение о приостановке авиасообщения до 1 июня включительно было принято оперштабом 15 апреля.
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