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ЦИК зарегистрировал на парламентские выборы кандидатов от 22 партий и 4 блоков

ЦИК зарегистрировал на парламентские выборы кандидатов от 22 партий и 4 блоков

На сайте Центральной избирательной комиссии опубликованы списки кандидатов от партий и партийных блоков, зарегистрированных на внеочередных выборах, которые пройдут 20 июня 2021 года.

Как передает «Арменпресс», зарегистрировано 26 политических сил - 22 партии и 4 блока.


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