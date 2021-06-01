ЦИК зарегистрировал на парламентские выборы кандидатов от 22 партий и 4 блоков

На сайте Центральной избирательной комиссии опубликованы списки кандидатов от партий и партийных блоков, зарегистрированных на внеочередных выборах, которые пройдут 20 июня 2021 года.

Как передает «Арменпресс», зарегистрировано 26 политических сил - 22 партии и 4 блока.