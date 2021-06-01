ЦИК зарегистрировал на парламентские выборы кандидатов от 22 партий и 4 блоков
На сайте Центральной избирательной комиссии опубликованы списки кандидатов от партий и партийных блоков, зарегистрированных на внеочередных выборах, которые пройдут 20 июня 2021 года.
Как передает «Арменпресс», зарегистрировано 26 политических сил - 22 партии и 4 блока.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 10:33 Кто и как может въехать в Грузию с 1 июня? Правила и условия
- 10:07 ЦИК зарегистрировал на парламентские выборы кандидатов от 22 партий и 4 блоков
- 09:41 Во Франции начинаются встречи делегации, возглавляемой Николом Пашиняном
- 09:35 СМИ: в Пакистане из-за мощных ливней погибли 10 человек
- 09:35 Турция начинает раздражать Москву: в июне Анкара начнет «копать» под конвенцией Монтрё
- 09:03 Европейские индексы - 31-05-21
- 09:02 Американские индексы не изменились - 31-05-21
- 09:01 Цены на цветные металлы - 31-05-21
- 09:00 Цены на драгоценные металлы выросли - 31-05-21
- 08:59 Цены на нефть выросли - 31-05-21
- 08:50 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Быть защищенным - значит быть сильным
- 31.05-23:38 Делегация во главе с Николом Пашиняном прибыла во Францию
- 31.05-20:19 Генсек НАТО заявил, что альянс хочет улучшить отношения с Россией
- 31.05-19:58 ЕСПЧ дал Баку время до 4 июня для предоставления информации о 6 армянских военнослужащих
- 31.05-19:25 Сербия смягчила меры против коронавируса
- 31.05-19:07 Серхио Агуэро перешел в "Барселону"
- 31.05-18:54 И.о. министра высокотехнологической промышленности обсудил послом Японии вопросы сотрудничества
- 31.05-18:51 Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС ослабить действующие антиковидные ограничения
- 31.05-18:22 Никол Пашинян посетит с рабочим визитом Париж и Брюссель
- 31.05-18:17 Армянские предпринимательницы посетили Национальное Собрание Армении
- 31.05-17:54 Предстоящие на 1 июня мероприятия
- 31.05-17:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-05-21
- 31.05-17:29 Азиатские индексы выросли - 31-05-21
- 31.05-17:25
- 31.05-17:15 Известны номера партий и блоков на выборах
16:35, 29.05.2021
Просмотрели 2330 раз Пашинян детально представил полученное им наследие в переговорах по нагорно- карабахскому конфликту
11:53, 29.05.2021
Просмотрели 1321 раз Сборная Азербайджана по самбо отстранена с чемпионата Европы за неспортивное поведение
20:30, 26.05.2021
Просмотрели 1259 раз Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Армении: политические консультации между МИД
21:29, 28.05.2021
Просмотрели 1222 раз США представили Турции альтернативу по теме С-400
13:03, 25.05.2021
Просмотрели 1157 раз Дорога Арташат-Мегри, инвестиционные программы, новые рейсы: министр Ирана представляет новые проекты