Во Франции начинаются встречи делегации, возглавляемой Николом Пашиняном

Во Франции начинаются рабочие встречи делегации, возглавляемой и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Корреспондент «Арменпресс» передает из Парижа, в повестке вопросы двусторонних армяно-французских отношений: политических и экономических, возможности разрешения ситуации на границе Армении и Азербайджана, а также вопросы дальнейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

День начнется в Национальном собрании Франции, где запланирована встреча с председателем Национального собрания Ришар Ферраном. Следующая встреча запланирована в Елисейском дворце. В полдень состоится встреча Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона, после чего от имени президента Эммануэля Макрона будет дан рабочий обед. Далее Никол Пашинян в Сенате встретится с председателем Сената Жераром Ларше. В конце встречи и. о. премьер-министра сделает запись в Золотой книге Сената.

Повестка французских встреч завершится встречей с представителями армянской общины Франции. На встречах официальных делегаций, вследствие пандемии, рукопожатия не предусмотрены.