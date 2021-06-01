Турция начинает раздражать Москву: в июне Анкара начнет «копать» под конвенцией Монтрё

ЕРЕВАН, 1 ИЮНЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. В конце июня Турция начнет строительство искусственного канала, который пройдет параллельно проливу Босфор от Черного моря до Мраморного моря. Об этом заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эксперты считают, что новый канал может создать дополнительные риски для России.

Эрдоган впервые заговорил о Стамбульском канале в 2011 году. Он неоднократно заявлял, что страна готова к строительству. На этот раз очень вероятно, что строительство начнется в ближайшее время. Ранее министр окружающей среды и городского развития Турции Мурат Курум сообщил, что Анкара одобрила план строительства. Кроме того, Турция все больше пытается вписаться в формирующуюся новую глобальную транспортную цепочку из Юго-Восточной Азии в Европу и в качестве инвестиций хочет иметь обновленную транспортную артерию. Но и противников у проекта много. У России тоже могут быть свои идеи, хотя Москва давно не анонсирует проект «Второй Босфор».

Новый канал длиной 45 км должен стать резервной артерией для поддержки 30-километрового пролива, который проходит прямо в центре Стамбула. Пропускная способность существующего пролива составляет 120 судов в день, а среднее время ожидания составляет 14,5 часов. Плотный график осложняется передвижением по городу туристических и других небольших лодок, часто поступают сообщения об авариях. Согласно плану, самые крупные суда, особенно с опасными грузами, должны проходить через «Стамбул», где ежедневно могут проходить более 180 судов.

Переход по новому каналу будет довольно дорогим. Теперь корабли платят около 1000 долларов за пересечение Босфора. Если ежегодно через него будет проходить около 50 тысяч судов, доход турецких властей составит около 50 миллионов долларов. Однако, по словам министра транспорта Турции, за проход по новому каналу власти надеются зарабатывать около 1 миллиарда долларов в год. Стоимость строительства в настоящее время оценивается примерно в 10 миллиардов долларов.

Экологи утверждают, что строительство «Стамбула» приведет к потере качественных источников питьевой воды, кроме того, они опасаются, что уровень солености в Мраморном море существенно изменится. Политологи и военные предупреждают, что новый канал может дестабилизировать геополитическую ситуацию Турции. Плану, в частности, противостоит мэр Стамбула Эркем Имамоглу, которого считают возможным соперником Эрдогана на президентских выборах в 2023 году.

2019 г. В декабре президент Турции объявил, что морское сообщение через канал не будет подпадать под действие Конвенции Монтрё. Конвенция, принятая в 1936 году, защищала свободный проход Босфора и Дарданелл (от Средиземного до Черного моря) только для торговых судов, но ограничивала размер и продолжительность пребывания военных кораблей нечерноморских стран. Если Турция объявит «Стамбул» свободным от Монтрё, то военным интересам России могут служить Дарданеллы, если, конечно, Турции не взбредет в голову рыть и там новый канал.

В начале апреля более 100 турецких военно-морских офицеров в отставке выступили с заявлением, в котором выразили обеспокоенность тем, что Конвенция Монтрё, которая на протяжении многих лет служила основой стабильности в стране, стала открыта для обсуждений. В конце мая 84 адмирала были вызваны в Генпрокуратуру Анкары для дачи показаний по уголовному делу. «Наличие или отсутствие дополнительного канала между Черным и Мраморным морями в виде Стамбульского канала не меняет международно-правовой режим Конвенции Монтрё». Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов. С тех пор никаких официальных заявлений о строительстве от Российской Федерации не поступало, и официальные лица Кремля заявили, что необходимо подождать, пока планы Турции прояснятся.

На прошлой неделе Эрдоган объявил, что у этого грандиозного проекта появятся противники. В то же время он утверждает, что строительство канала повысит значение Турции. Он добавил, что на правом и левом берегу канала будут построены два города. «Вы увидите 6 мостов на канале. На берегу нового искусственного канала будут построены два города, которые украсят облик Стамбула», - подчеркнул Эрдоган.

Эта конструкция имеет три аспекта: политический, военный и экономический. Об этом «Независимой газете» сообщил научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. «Страны НАТО, прежде всего США и Великобритания, несомненно, заинтересованы в создании альтернативного прохода для военных кораблей в Черное море, прохода, не регулируемого Конвенцией Монтрё, и это раздражает Россию. Соответственно, новый канал является для Турции дополнительным козырем на переговорах с Россией. Что касается экономики, Россия является одним из основных перевозчиков грузов в «турецком» проливе, и она не заинтересована в развитии ситуации, когда проезд танкеров через Босфор будет ограничен для эксплуатации нового канала. Судя по ряду турецких анализов, проход наших нефтяных танкеров и других грузовых судов через центр многомиллионной столицы в будущем может быть использован как возможность заявить об угрозе безопасности. Найти возможность не составит труда. Таким образом можно будет «привлечь новых клиентов», так как бизнесу придется использовать новый транспортный импульс перед лицом ограничений», - сказал эксперт.

По словам Гаджиева, на этот раз высока вероятность того, что слова турецкого руководства претворятся в жизнь, и строительство начнется в срок.

«Недавняя ситуация с блокадой Суэцкого канала показала, что Россия очень активно участвует в альтернативных маршрутах транспортировки грузов из Юго-Восточной Азии в Европу, в том числе через Турцию. Есть два пути к Черному морю. Первый - через Дальний Восток до порта Новороссийск, второй - через республики Средней Азии, Каспийский регион, Волго-Донский канал, снова через Черное море. Турция понимает, что без использования внутренних транспортных артерий России ей будет сложно реализовать свои амбиции в качестве одной из региональных транзитных стран в глобальной цепочке поставок. Поэтому Анкара предлагает рассматривать новый канал не как способ ограничения движения, а, наоборот, для его увеличения в будущем», - сказал эксперт.

«Насколько мне известно, Российская Федерация и Турция в настоящее время ведут активные переговоры о восстановлении транспортных цепочек и цепочек поставок, в частности, о восстановлении маршрутов из Турции через Армению в Азербайджан, а затем в Россию. В свою очередь, международные транспортные компании продолжают апробировать направления перевозок через Россию. Пока неясно, как все это будет использоваться в будущем, поэтому Россия взяла перерыв в строительстве канала «Стамбул». «Даже если Турция начнет закладывать фундамент, для России не будет слишком поздно сделать заявление», - заключил Гаджиев.

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН