Делегация во главе с Николом Пашиняном ​​прибыла во Францию

Делегация во главе с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном прибыла во Францию. Об этом сообщает корреспондент Арменпресс из Парижа.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян 1-2 июня с рабочим визитом посещает Французскую Республику (Париж) и Королевство Бельгия (Брюссель). Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, 1 июня Никол Пашинян проведет в Париже встречи с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, председателем Национального Собрания Ришаром Ферраном и председателем Сената Жераром Ларше.

2 июня в Брюсселе Никол Пашинян встретится с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем. Запланирована также встреча исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения с премьер-министром Королевства Бельгия Александром де Кро.