Газета “Айастани Анрапетутюн”: Быть защищенным - значит быть сильным

“Важнейшие слова и цели, направленные в будущее, обусловлены, прежде всего, детьми и предназначены им. Дети являются залогом нашего бытия и стимулом развития. Для их счастливого детства мы обязаны обеспечить не только физическую безопасность и защиту молодого поколения, но и гармоничное духовное развитие. А для достижения всего этого человечество еще не нашло более идеальной формулы, чем модель семьи, основанная на взаимной любви и уважении.

В результате второй Арцахской войны десятки тысяч армянских детей лишились своего дома, родителей, самых элементарных социальных условий. 27 сентября прервалась их детская сказка. Уже восемь месяцев эти дети живут в неспокойном мире взрослых, где ежедневно идет борьба, борьба за будущее. А кто ответит за их потерянное детство, потерянные мечты и, конечно, за возможность иметь лучшее будущее на своей родине?”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.