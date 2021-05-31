Генсек НАТО заявил, что альянс хочет улучшить отношения с Россией

НАТО хочет улучшить отношения с РФ, которая является соседом стран - членов альянса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседаний министров иностранных дел и обороны стран альянса, которые пройдут 1 июня в формате телеконференции.

"Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией. И даже если не сможем улучшить их, то должны поддерживать диалог, который еще важнее, когда трудные отношения", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что диалог с Россией нужен, чтобы обеспечить транспарентность и предотвратить опасные инциденты. "У нас по-прежнему сохраняется двойной подход (сдерживание и диалог - прим. ред.)", - добавил он.

Как ожидается, на саммите 14 июня альянс одобрит новую концепцию "НАТО-2030", в которой, в частности, будет излагаться подход по отношениям с Россией.