ЕСПЧ дал Баку время до 4 июня для предоставления информации о 6 армянских военнослужащих

Европейский суд по правам человека предоставил Азербайджану срок до 4 июня для предоставления информации о статусе шести армянских военнослужащих, захваченных в плен в приграничной зоне Гегаркуникской области. Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационная программа Первого канала, добавляя, что пленных солдат представители Бакинского офиса Красного Креста пока не посещали.

Руководитель коммуникационных программ Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Зара Аматуни в интервью «Новостям» сказала, что они ежедневно ведут диалог с властями двух стран, чтобы обеспечить посещение пленников. Представители Красного Креста посетили других удерживаемых в Азербайджане пленных, в том числе мирных жителей, и передали видеообращения их родителей.

«Основная цель визита - сначала зарегистрировать этих людей, а затем начать регулярные посещения, сначала для проверки условий содержания, отношения к этим людям, а также помочь связаться с их родственниками», - сказала Аматуни.

Рано утром 27 мая азербайджанцы захватили в плен 6 армянских военнослужащих при выполнении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

27 мая Республика Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обеспечить соблюдение основных прав 6 взятых в плен армянских военнослужащих.