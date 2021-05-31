Сербия смягчила меры против коронавируса

Продлено рабочее время кафе и ресторанов и увеличено допустимое число присутствующих на мероприятиях в Сербии в связи с улучшением эпидобстановки по COVID-19. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил национальный кризисный штаб.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к понедельнику коронавирусом заразились всего 712 472 граждан страны, из них всего 248 за последние сутки. Скончались всего 6865, за прошедшие 24 часа – 11 больных. На фоне снижения заболеваемости с 7 мая уже была возобновлена работа закрытых кафе, ресторанов и баров до 22.00. Ранее в апреле была разрешена работа уличных площадок кафе и ресторанов, а также торговых центров. Полноценно работают продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, точки оказания бытовых услуг и госучреждения. Обязательны ношение масок в помещениях и соблюдение дистанции.

"Бары, кафе и рестораны с 1 июня смогут работать до полуночи в закрытых помещениях и на открытых площадках. Ларьки и киоски смогут перейти на круглосуточный режим. Научные и профессиональные конференции смогут собирать до 200 участников вместо 100, как было ранее", - заявила на брифинге штаба министр соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич.

Она также напомнила, что прошедшие вакцинацию граждане со вторника могут подать заявку на правительственном портале и получить однократную помощь от государства в размере 3 тысяч динаров (около 25 евро). Как заявила на минувшей неделе премьер Ана Брнабич, в семимиллионной Сербии вакцинацию прошли свыше 45% взрослого населения.

Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом от Pfizer/BioNTech, первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена 30 декабря, а Sinopharm из Китая - 16 января. Также применяется Astra Zeneca. Cербские граждане могут выбирать препарат, по данным сербского минздрава, свыше 42% граждан хотят получить российскую вакцину.

В Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Белграде 14 апреля в присутствии специалистов из РФПИ, Минпромторга РФ и российской фармацевтической компании "Генериум" наполнили первую серию контрольных доз вакцины "Спутник V", вскоре ожидается начало первой фазы производства. Власти страны сообщали, что первым этапом станет расфасовка, а полный цикл производства препарата для иммунизации планируется наладить в Сербии до конца этого года.