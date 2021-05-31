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И.о. министра высокотехнологической промышленности обсудил послом Японии вопросы сотрудничества

И.о. министра высокотехнологической промышленности обсудил послом Японии вопросы сотрудничества

И.о. министра высокотехнологической промышленности Армении Айк Чобанян 31 мая принял посла Японии в Армении Фукусиму Масанори.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, Айк Чобанян поприветствовал посла, отметив, что сотрудничество с Японией в области высоких технологий имеет ключевое значение для министерства, так как Япония занимает лидирующие позиции в области технологий в мире.

Посол Фукусима Масанори поблагодарил за прием, отметив, что Армения и Япония - страны с многовековой историей и уникальными культурными традициями. Посол особо выделил укрепление экономических связей, в том числе в сфере технологий, расширение партнерских связей между регионами, реализацию различных программ для молодежи. По его словам, прямые контакты между людьми зачастую могут дать гораздо больший результат, чем многочисленные дипломатические встречи и обсуждения.

В ходе встречи Айк Чобанян представил послу основные направления деятельности министерства, подчеркнув важность развития технологической отрасли для нашей страны. Он также представил послу план создания технопромышленного города.

Обсужден ряд возможностей сотрудничества в области технического образования, сотрудничества и почтовой связи между технологическими компаниями.

Достигнута договоренность формировании в рабочем порядке повестки дня для более детального обсуждения масштабов расширения сотрудничества.

В конце встречи посол Фукусима Масанори передал и.о. министра Айку Чобаняну приглашение правительства Японии для участия в международной выставке Expo2025.


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